Vaccino: i Nas di Parma sequestrano il lotto AstraZeneca

Nas in azione in Emilia dopo la misura urgente da parte di Aifa, che ha disposto il divieto di utilizzo del lotto di vaccino anti-Covid di AstraZeneca 'ABV2856' con scadenza 05/2021. Dopo i provvedimenti giudiziari di sequestro del lotto, emessi dalla Procura di Siracusa, i Carabinieri del Nas di Parma in queste ore stanno procedendo al recupero e al sequestro delle dosi vaccinali a Modena, in coordinamento con l'Ausl territoriale. I vaccini del lotto in questione sono stati al momento ritirati e raccolti, per essere presi in custodia dallo stesso Nas. Intanto, il protocollo vaccinale per le forze dell'ordine sta proseguendo anche nel territorio con altri lotti. (Agenzia Dire)