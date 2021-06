Vaccino, prima dose per Pizzarotti pomeriggio al Pala Ponti

Anche il Sindaco Pizzarotti è vaccinato. Nel pomeriggio prima dose di Pfizer per lui e la moglie presso il Centro Vaccinale Covid-19 Pala Ponti a Moletolo. "Finalmente è arrivato il nostro turno" ha commentato il Sindaco "Vaccinarsi è un sollievo, una speranza per il futuro e soprattutto un dovere verso gli altri. Entrandoci, questa volta, anche da paziente ho potuto toccare con mano la perfetta organizzazione dell'Hub di Moletolo e rinnovare al personale sanitario della struttura il ringraziamento per il loro lavoro, in prima linea, per combattere l'epidemia. Grazie ai vaccini, a loro e alla responsabilità costante di tutti ne usciremo presto".

La campagna vaccinale, che sta progredendo a grandi passi: la Regione Emilia Romagna segna il superamento dei 3 milioni di dosi somministrate.