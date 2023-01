Il vademecum contro le truffe sul web: cosa c'è da sapere in cinque punti

Ecco cosa fare e cosa non fare per evitare i raggiri sul web.

1. Fare attenzione alla sicurezza della connessione: l’indirizzo web dello shop deve iniziare con https:// e nella riga degli indirizzi del browser deve apparire il simbolo di un “lucchetto”. Questo indica che la connessione è crittografata (protetta).

2. Non rilevare i dettagli del contro corrente nelle email e nelle chat: i truffatori spesso cercano di ottenere le credenziali di accesso o i dati bancari attraverso le cosiddette e-mail di phishing. Allo stesso modo, possono spacciarsi per un servizio clienti e utilizzare le funzioni di chat per cercare di strappare le informazioni delle loro vittime. I fornitori seri non chiedono mai questi dati, quindi non si dovrebbe mai rivelarli via e-mail o chat.

3. Verificare affidabilità venditori: I fornitori seri dovrebbero almeno avere un sito facile da trovare, condizioni di reso trasparenti e valutazioni pubbliche sul sito web. Inoltre, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai piccoli annunci su Internet. Si tratta di strumenti spesso usati in modo improprio dai truffatori. Prima dell’acquisto, è quindi essenziale controllare le valutazioni dei fornitori e insistere per l’utilizzo di metodi di pagamento sicuri.

4. Non fidarsi degli sconti eccessivi: spesso si trovano affari facendo shopping online. Tuttavia, bisognerebbe diffidare da sconti molto alti o quasi incredibili e verificare le offerte con attenzione. Potrebbe trattarsi di merce contraffatta o i venditori potrebbero nascondere costi aggiuntivi, come dazi doganali, spese di spedizione o IVA.

5. Pagare solo quello che si è acquistato: le false richieste di pagamento sono una truffa molto diffusa. Se ricevete inaspettatamente una fattura per qualcosa che non sapevate di aver comprato, contattate direttamente il venditore o il fornitore. Non fatevi intimidire dalle minacce infondate di uffici di incasso.