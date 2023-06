Valtaro, Valceno e Val Baganza al setaccio: 170 sanzioni, 37.000 euro di multe, 11 patenti ritirate e decurtati 330 punti dalle patenti. Alla guida con droga e alcol: 5 denunce

Durante lo scorso weekend e la settimana corrente i carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro hanno intensificato i controlli nei 12 comuni di giurisdizione che vanno dall’alta Valtaro, all’alta Valceno fino all’alta Val Baganza.

I servizi di controllo straordinario del territorio a cui hanno partecipato le 8 Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia ed il Nucleo Radiomobile hanno consentito di identificare 530 persone e controllare 519 veicoli, per lo più non del territorio.

Particolare attenzione è stata posta sulle strade che attraversano il territorio la: S.S. 62 della CISA, i Passi del Cento Croci e del Bocco e la S.P. 523 Fondovalle, che nei periodi di bella stagione vedono transitare migliaia di moto. Nonostante i lampeggianti delle decine di gazzelle sul territorio, non sono mancate le sanzioni al Codice della Strada per comportamenti pericolosi alla guida. Solo nel corso del mese di giugno sono state elevate oltre 170 sanzioni per complessivi 37.000 euro, ritirate 11 patenti, decurtati 330 punti dalle patenti di guida, sottoposti a sequestro 8 veicoli. Le sanzioni maggiormente riscontrate sono state le mancate revisioni dei veicoli, sorpassi in condizione non di sicurezza, sosta su spazio riservato ai disabili, mancato uso del casco sui motocicli, guida con patente scaduta, velocità non commisurata in centro abitato, mancato uso delle cinture di sicurezza, passaggio con semaforo rosso, assicurazione scaduta, patente mai conseguita, sorpassi pericolosi, motociclisti in contromano o che non mantengono la destra.

Inoltre 5 persone sono state denunciate poiché guidavano con tassi alcolemici oltre il limite consentito o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti a tutti è stata ritirata la patente. Denunciato anche un 30enne di Parma che a seguito di un controllo è stato trovato con un grosso coltello. L’uomo fermato alla guida della propria autovettura nell’alta Valtaro si è subito mostrato insofferente al controllo, non motivando la presenza sul territorio non di sua residenza e nemmeno di suo interesse. Insospettiti i militati hanno effettuato una perquisizione trovando, abilmente nascosto all’interno della autovettura, un coltello con una lama affilata ed appuntita di 15 centimetri.

Importante è stato l’impegno dei militari dell’Arma sul fronte della repressione alle truffe, infatti:

− i Carabinieri della Stazione di Bedonia, a seguito di una attività polizia giudiziaria, hanno denunciato un 30enne milanese poiché, con artifizi e raggiri, fingendosi venditore, su un sito di vendite online, di una impastatrice usata, si faceva versare con bonifico da un inconsapevole valtarese la somma di 400 euro senza mai consegnare quanto pattuito, cancellando l’annuncio online e rendendosi irraggiungibile. Nonostante questi ultimi stratagemmi i Carabinieri di Bedonia sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo;

− i Carabinieri della Stazione di Borgotaro, hanno denunciato un 60enne genovese poiché, con artifizi e raggiri, dopo aver pattuito l’acquisto dell’auto da un pensionato valtarese al prezzo di 1500 euro, induceva l’anziano ad effettuare il passaggio di proprietà dell’auto presentando un falso bonifico e dunque si impossessava dell’automobile senza pagarla.