Valmozzola, uomo punto da un grosso calabrone mentre raccoglie frutta, choc anafilattico: è grave

Gravissimo episodio nella mattinata di oggi, mercoledì 13 luglio, in strada Casale nel comune di Valmozzola. Secondo le prime informazioni un uomo, che stava raccogliendo frutta dall'albero, è stato attaccato e punto da un grosso calabrone. In pochi istanti l'uomo è andato in choc anafilattico. Sul posto è arrivato, in pochi minuti, l'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale di Borgotaro in gravi condizioni di salute.

