Vandali in azione: sei cassonetti incendiati nella notte di Capodanno

Nella notte tra il 31 dicembre 2021 e il 1° gennaio 2022 alcuni vandali hanno pensato bene di festeggiare il Capodanno incendiando alcuni cassonetti dei rifiuti. I vigili del fuoco, sempre al lavoro anche durante e dopo la mezzanotte, hanno spento sei incendi, appiccati ad altrettanti cassonetti. In particolare gli operatori del 115 sono intervenuti in via Silvio Pellico, a Salsomaggiore Terme, a Sala Baganza in via San Vitale, a Langhirano e a Torrile. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme in pochi minuti.