Raid vandalico al polo sanitario di via Verona: danneggiate 19 porte e diverse attrezzature sanitarie

E’ di diciannove porte rotte e diverse attrezzature sanitarie ed informatiche danneggiate il bilancio del raid vandalico avvenuto nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 marzo ai danni del Polo sanitario Ausl di via Verona, nella zona nord della città. I vandali si sono introdotti all’interno della struttura, prendendo di mira le porte degli ambulatori e dei locali di servizio del centro prelievi, dello sportello Cup e del centro disturbi cognitivi, danneggiando gravemente anche alcune attrezzature informatiche e sanitarie. Fortunatamente l’allarme ha immediatamente attivato i Carabinieri, che sono arrivati sul posto in breve tempo ed hanno fermato una persona: le indagini sono tuttavia ancora in corso, e non si esclude che nell’azione vandalica possano essere coinvolti anche altri individui. Questo raid segue a distanza di pochi giorni un precedente tentativo di effrazione, sempre al Polo di via Verona, per il quale l’Azienda Usl aveva sporto denuncia.

“Già da questa mattina – ha spiegato il Direttore del Distretto di Parma dell’Ausl Antonio Balestrino – sono al lavoro i nostri coordinatori, gli operatori sanitari e amministrativi che, insieme ai servizi tecnici ed informatici, si stanno impegnando per ripristinare la funzionalità dei locali nel più breve tempo possibile. In questo modo – ha continuato Balestrino – tutte le prestazioni prenotate per lunedì 7 marzo saranno

garantite anche se – ha concluso – potrebbero verificarsi alcuni rallentamenti, specie nelle prime ore di attività.”