Vandali si scagliano contro addobbi natalizi: individuati dalla Polizia

Gli operatori della Polizia di Stato in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Fidenza (PR), hanno identificato e denunciato in stato di libertà tre minorenni, tutti residenti nella cittadina, autori del danneggiamento degli addobbi Natalizi posizionati in Piazza della Repubblica, verificatosi lo scorso 5 dicembre, poco dopo l’inaugurazione delle luminarie cittadine. Gli uomini della Polizia Ferroviaria di Fidenza hanno individuato gli autori del reato al termine di una articolata attività di indagine, effettuata anche con l’impiego di personale in abiti civili e tramite una attenta opera di visione delle immagini registrate da diversi impianti di videosorveglianza.