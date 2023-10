Vanno a funghi ma si perdono nei boschi di Santa Maria del Taro: trovate dal Soccorso Alpino

Attivazione nel tardo pomeriggio per la stazione monte Orsaro del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna. È stata la centrale oprativa del 118 che ha ha attivato gli operatori del Soccorso Alpino: due donne, di 53 e 57 anni, residenti in provincia di Parma, si trovavano a funghi in zona boschiva a Santa Maria del Taro, quando hanno perso l'orientamento e non hanno saputo come tornare alla propria auto. Sono così partite due squadre territoriali della stazione monte Orsaro che, grazie alle coordinate fornite dalla centrale operativa, sono giunte alle fungaiole. Prive di problematiche sanitarie sono state accompagnate dai volontari alle proprie auto.