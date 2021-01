Vanno al passo del Tomarlo per sciare: 7 giovani multati per 400 euro

Si stavano recando al passo del Tomarlo per sciare. Sette giovani - due di Piacenza e 5 di Borgotaro - sono stati fermati, identificati e sanzionati dai carabinieri di Bedonia mentre si trovavano in strada, diretti verso la località sciistica. I ragazzi hanno deciso di approfittare dell'abbandante nevicata per spostarsi in montagna per sciare: sorpresi lungo la strada dai carabinieri sono stati fermati e multati. Per ognuno di loro una sanzione da 400 euro: si sono infatti spostati dal loro comune di residenza senza motivazioni di salute o di lavoro.