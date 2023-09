Intervento salva vita dei vigili del fuoco a Varsi. In mattinata un cane è caduto in un dirupo mentre percorreva un sentiero. I padroni hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenute diversi uomini del 115 che si sono calati nella scarpata per recuperare l'animale. Un intervento ben riuscito, l'animale non ha riportato conseguenze ed è stato tratto in salvo.