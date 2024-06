Trattore a fuoco in tangenziale nord nella zona di via Mantova

Un vasto incendio si è sviluppato stamattina dalle parti di via Mantova. Un trattore è infatti andato a fuoco in tangenziale Nord (uscita via Mantova, direzione Reggio) provocando paura e una imponente colonna di fumo che si è alzata ed è visibile a distanza. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando di spegnere le fiamme e anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Il traffico è andato in tilt. Tangenziale bloccata. Molto automobilisti hanno segnalato odore di fumo anche a chilometri di distanza. Nessun ferito.

IN AGGIORNAMENTO