Vede i carabinieri e fugge sul monopattino, poi ingoia 25 "buste" di crack: 36enne arrestato

Vede i carabinieri e tenta di fuggire, ingoiando 25 "bustine" di crack. Notato dai miltari in via Po, aiutandosi con una bibita che portavacon sé, ha ingoiato le 25 palline termosaldate contenenti la droga. Perquisita l’abitazione, occultate all’interno di un divano sono poi state rinvenute ulteriori 14 palline contenenti la stessa sostanza, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 1.300 euro in contanti. Arrestato da una pattuglia del Comando Stazione di Parma Oltretorrente, un 36enne nigeriano.

I fatti: la pattuglia nel percorrere la via Po', ha notato un uomo su un monopattino elettrico, che alla vista dell’auto con i colori d’istituto, ha iniziato a compiere manovre spericolate con il chiaro intento di sfuggire al controllo. I militari lo hanno affiancato intimandogli di fermarsi, ma l’uomo per tutta risposta, sfrecciando fra le auto, ha estratto una bottiglietta di aranciata e guidando il monopattino con una mano ha più volte bevuto e deglutito.

I militari intuendo ciò che stava accadendo, hanno affiancato nuovamente l’uomo, costringendolo a rallentare, ma di fermarsi proprio non ne aveva la minima intenzione ed ancor prima che i militari riuscissero a scendere lanciava il monopattino in direzione dell’auto di servizio, cercando di ostacolare la discesa dal mezzo del capo pattuglia e tentando di fuggire.

Tentativo non riuscito in quanto i militari lo hanno raggiunto e bloccato, mentre il 36enne continuava a deglutire affannosamente. L’uomo ha continuato a colpire i militari. L'uomo è stato infiene bloccato e trasportato all’Ospedale Maggiore. Al termine degli accertamenti, all’interno dello stomaco veniva riscontrata la presenza di 25 "bustine" di droga.

L’operazione è proseguita con l’individuazione dell’abitazione del 36enne dove a seguito di perquisizione sono state rinvenute, ben nascoste nell’imbottitura del divano ulteriori 14 dosi di crack e tutta l’attrezzatura utilizzata per il confezionamento dello stupefacente oltre a 1.300 euro in contanti.

Il 36enne nigeriano è stato arrestato per detenzione di 20 grammi stupefacente del tipo crack al fine di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto ha disposto nei confronti del 36enne la misura del divieto di dimora a Parma e provincia.