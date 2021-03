Vede i carabinieri, scappa e poi cerca di aggredirli: arrestato 36enne nigeriano

Ha visto i carabinieri e, in un primo momento, ha accelerato il passo. Poi, quando i militari hanno iniziato a seguirlo, ha cercato di scappare. Un cittadino nigeriano di 36 anni è stato bloccato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale: al momento del controllo infatti l'uomo si è scagliato contro i carabinieri ed ha cercato di aggredirli. I militari sono riusciti a bloccarlo, non senza fatica: a quel punto per lui sono scattate le manette. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, 15 marzo, in via Trento: il nigeriano ha accelerato il passo e si è diretto verso via Monte Corno. L'uomo, invece di consegnare i documenti come richiesto, ha cercato di aggredire i carabinieri: il 36enne, senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia, è stato arrestato.