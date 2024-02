Vede il posto di blocco e scappa dalla polizia, inseguimento in via Emilia: 31enne marocchino denunciato

Quando ha visto il posto di blocco della polizia è scappato lungo la via Emilia in direzione Parma. Il conducente di un'auto, un 31enne di origine marocchina che stava guidando senza patente, è stato denunciato dagli agenti nella serata di mercoledì 21 febbraio. Secondo le prime informazioni l'uomo avrebbe accelerato invece di rallentare. La volante a quel punto avrebbe tallonato l'auto dello straniero. Ne è nato un inseguimento che si è protratto per qualche minuto nella zona di Cella. Quando è stato fermato dagli agenti il 31enne ha detto di non essersi fermato perchè non aveva la patente. L'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per guida senza patente.