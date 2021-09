Vede passare un uomo a bordo della sua bici: 47enne denunciato per ricettazione

Ha visto passare un uomo in sella alla bicicletta che gli avevano rubato un mese fa a Fidenza. Un giovane ha fermato, nel pomeriggio di domenica, i carabinieri che stavano effettuando alcuni controlli a Salsomaggiore Terme. Il ragazzo ha mostrato una foto alla bicicletta - una mountain bike dal valore di 1.500 euro - e alla persona che la stava conducendo.

I militari, dopo alcuni passaggi nelle vie e stradine laterali della zona, sono riusciti a trovare la bici, nascosta sul retro di un condominio. Mostrata al ragazzo, questi la riconosceva senza dubbio come la sua, nonostante il ladro avesse tentato di limare la

targhetta identificativa posta sotto la canna e avesse ricoperto con del nastro adesivo la forcella, di un colore molto particolare e pertanto riconoscibile. Restituita la bici i militari si dedicavano all’individuazione della persona fotografata e, confrontando la foto fornita dal denunciante con le immagini di alcuni pregiudicati della zona, lo individuavano in un 47enne residente in paese, gravato da diversi precedenti: per lui è scattata una denuncia per ricettazione.