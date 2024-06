Vende cocaina in via Trento: denunciato 25enne nigeriano

Continua l’attività di contrasto della Polizia di Stato contro la criminalità e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico e nei pressi della stazione.

In particolare, nel corso di un’attività finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, la sezione “Antidroga” della Squadra Mobile della Questura di Parma, coadiuvata da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, nella serata di mercoledì 26 giugno, ha denunciato all’autorità giudiziaria un cittadino nigeriano di 25 anni per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’attività di Polizia consentiva di osservare l’uomo che, in via Trento, cedeva una dose di sostanza stupefacente, risultata poi essere cocaina, ad un acquirente. Una volta conclusa la compravendita, gli operatori procedevano a controllare quest’ultimo ed a fermare l’autore della cessione. Al giovane, trovato in possesso della somma di 45 euro, che veniva sequestrata, dopo essere stato accompagnato in Questura, veniva notificato l’avvio del procedimento amministrativo per l’adozione del foglio di via obbligatorio, in quanto non residente nella provincia di Parma.