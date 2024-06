Vende online le gomme da neve ma versa 600 euro al truffatore

I carabinieri di San Pancrazio sono riusciti ad identificare un uomo che, dopo avere contattato un potenziale venditore online, fingendosi interessato, ha convinto la vittima a recarsi presso uno sportello Atm per procedere all’acquisto mediante ricarica. Nel momento in cui l’ignaro venditore, convinto di ricevere il compenso, ha inserito la carta di pagamento nello sportello bancomat ha seguito le indicazioni dell’ipotetico acquirente versando denaro invece di riceverlo.

Nei giorni scorsi quindi, i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 20enne ritenuto il presunto responsabile di una truffa ai danni di un 60enne residente in provincia. L’uomo che ha tentato di vendere online 4 gomme da neve per fuoristrada, è rimasto vittima del raggiro da 600 euro, ovvero molto più del prezzo stabilito per la vendita.

Infatti, indotto in errore dal finto acquirente che lo convinto a recarsi presso uno sportello Atm guidandolo in una serie di operazioni che sarebbero servite a perfezionare il pagamento dei 400 euro pattuiti durante la trattativa online, invece di incassare la somma l’ha accreditata sulla carta prepagata del giovane, scoprendo il raggiro solo in un secondo momento.

I Carabinieri hanno subito dato il via ai preliminari accertamenti, che si sono rivelati piuttosto complessi e articolati, al termine dei quali incrociando i dati acquisiti hanno identificato il giovane sul cui conto era stato girato il denaro indeb tamente ricevuto. Sull scorta degli elementi acquisiti per il 20enne è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto allo stato il presunto responsabile del reato di truffa.