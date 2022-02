Vende profumi falsi al mercato, denunciato un uomo residente a Parma

La Polizia Locale ha denunciato alla Procura della Repubblica un uomo residente a Parma su cui pende l’accusa di aver venduto prodotti contraffatti in piazza dei Martiri, durante il mercato cittadino. Gli agenti in borghese hanno notato una persona che girava fra le bancarelle proponendo ai passanti profumi di grandi e costosi marchi internazionali, a prezzi incredibilmente convenienti. Aveva la merce in una borsa e si accettava di farsi pagare solo in contanti e in nero. Una volta fermato e identificato, gli agenti hanno fatto alcuni esami su esemplari di profumi. Sono stati sottoposti a perizia con la collaborazione dei veri produttori, per certificare l'autenticità.

Non c’è stato bisogno di sofisticati esami di laboratorio: infatti, già da alcuni particolari delle confezioni, per quanto ben imitate, i prodotti non risultavano originali. L’uomo, un italiano cinquantenne residente a Parma, è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione. Gli sono stati sequestrati i prodotti falsi.