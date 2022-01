Vendevano droga a domicilio: arrestati due pusher nigeriani

Nel pomeriggio di ieri i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Parma hanno tratto in arresto un 31enne ed un 39enne, entrambi cittadini nigeriani. Nel corso dei servizi antidroga, i militari dopo aver assistito ad un probabile scambio i due nei pressi dell'abitazione di uno dei due a Sorbolo, hanno atteso che il più giovane si allontanasse per fermarlo. Durante il controllo, nonostante fosse in possesso di regolare documento di identità, manifestava un ingiustificato nervosismo, motivo per il quale si è deciso di perquisirlo.

Nel giubbotto è stata rinvenuta la somma di oltre 4 mila euro accompagnati da 50 grammi di cocaina. Per questo motivo i militari hanno deciso di perquisire anche l’abitazione del 39enne. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti: 60 grammi di cocaina, 20 grammi di eroina e la somma di 1.700 euro. Visti il quantitativo sequestrato e i pregiudizi di polizia dei due uomini, i militari hanno proceduto all’arresto per il reato di detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente. Al termine delle incombenze di rito, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.