Vendono cibo durante il lockdown: chiusi tre negozi a Fidenza

Due negozi di kebab e un esercizio commerciale che vende frutta e verdura di Fidenza sono stati chiusi per un periodo di cinque giorni perché, nel marzo del 2020 - in pieno lockdown - sono stati sorpresi più volte a vendere generi alimentari, violando le norme del Governo per contenere il contagio da coronaviris. Il decreto prefettizio di chiusura è stato notificato dai carabinieri della compagnia di Fidenza nella giornata di venerdì 18 settembre. Oltre alla chiusura ai tre titolari dei negozi è stata comminata una sanzione di 200 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.