Vendono una sega circolare online a 5 mila euro: truffati due cittadini di Traversetolo

Un 35enne di Fontevivo è stato truffato dopo aver pagato 1.500 euro per alcuni attrezzi da palestra. I consigli antitruffa dei carabinieri

Altre due truffe online sono state portate a termine ai danni di cittadini della nostra provincia. I carabinieri di Traversetolo e quelli di Fontanellato hanno raccolto le loro denunce e sono riusciti ad individuare i truffatori, residenti in altre città. Nel primo caso un 35enne di Ravenna, denunciato per truffa, aveva messo in vendita una sega circolare e una spaccalegna su una piattaforma online. Dopo aver ricevuto la somma di 5 mila euro da parte di due uomini residenti a Traversetolo il venditore si è reso irreperibile.

Un 36enne di Fontevivo, invece, è stato truffato da un 36enne romano che aveva messo in vendita alcuni attrezzi da palestra: il venditore, dopo aver incassato la somma di 1.500 euro, si è reso irreperibile. Anche in questo caso la persona truffata si è rivolta ai carabinieri della stazione di Fontanellato, che hanno individuato e denunciato il truffatore.

I consigli dei Carabinieri contro le truffe online

I carabinieri invitano a porre attenzione prima di tutto ai siti dove si effettuano gli acquisti ed a verificare la reale esistenza del bene. Generalmente i prodotti di ingente valore pubblicati con tariffe molto inferiori al prezzo di mercato devono far sorgere qualche dubbio. Inoltre diffidare sempre di email, ancorché anticipate da contatti telefonici, poiché spesso mirano al furto di dati personali. Questa tipologia di attività predatoria, detta “Phishing”, con cui vengono chiesti dati bancari o personali, è prodromica all’impossessamento di nomi utente e password utili a sottrarre denaro, proprio come è successo in altre truffe scoperte dai Carabinieri nei giorni scorsi.