Ventenne sanzionato per guida in stato d'ebbrezza: aveva 6 grammi di 'fumo' in tasca

Nel corso dei servizi di controllo del territorio predisposti dai carabinieri di Parma, è stato sanzionato amministrativamente per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche un ventenne di Langhirano. Da neopatentato guidava con un tasso alcolemico pari a 0,44 g/l superiore ai limiti di legge, ma inferiore alla fattispecie penale. Anche in questo caso si è proceduti al ritiro della patente di guida. Il ventenne è stato anche segnalato alla Prefettura di Parma come tossicodipendente, poiché trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish destinati all’uso personale. I controlli dei Carabinieri proseguiranno su tutto il territorio della Provincia di Parma.