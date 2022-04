Piovono pietre e pezzi di cemento armato dal tetto: tragedia sfiorata in un condominio di via Euclide

Tragedia sfiorata in via Euclide nel tardo pomeriggio di ieri: grosse pietre e pezzi di cemento armato sono caduti dal tetto di un condominio alto cinque piani, finendo davanti al portone d'ingresso dell'edificio. Fortissimo il boato, sentito anche a metri di distanza. Fortunatamente in quel momento dal portone non entrava o usciva nessuno, altrimenti sarebbe stata una tragedia. E' uno dei tantissimi disagi causati dalle forti raffiche di vento che ieri in città e provincia hanno sfiorato i 50 chilometri orari. Come in via Sidoli, dove un albero è caduto lungo la strada, causando qualche problema al traffico. A Sala Baganza e Calestano sono rimasti chiusi i parchi cittadini, mentre a Basilicagoiano è stato scoperchiato il tetto di un’abitazione in piazza Ghiretti. Sulla provinciale sp18 via Parma tra Basilicagoiano e Monticelli, il forte vento ha inclinato i pali della corrente elettrica.