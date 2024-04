Vento forte, alberi e rami caduti tra Parma e Eia

Il forte vento che sta interessando la città di Parma e la provincia dalle prime ore della mattinata di giovedì 18 aprile sta provocando alcuni problemi per gli alberi e i rami caduti. I vigili del fuoco di Parma sono infatti usciti dalla caserma di via Chiavari per mettere in sicurezza alcune zone, da via Magellano ad Eia. In particolare sarebbero caduti alcuni alberi e alcuni grossi rami, che starebbero provocando disagi alla circolazione stradale.