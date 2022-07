Vento forte e pioggia, danni a Parma e provincia: alberi in strada e allagamenti

Questa notte poco prima delle 02.00 i vigili del fuoco sono stati impegnati in varie parti della provincia e della città per interventi di soccorso collegati al vento forte e alla pioggia. Dalle prime ore del 27 luglio 3 squadre della Centrale, una del distaccamento di Fidenza e una del distaccamento di Borgotaro hanno operato, principalmente, nella zona di Fidenza-Salsomaggiore e in vari quartieri della città per mettere in sicurezza piante cadute o pericolanti e per alcuni allagamenti. Tutti gli interventi, più di 40 già effettuati, sono riconducibili alle avverse condizioni meteo che si sono verificate nella notte sulla provincia di Parma e l’attività dei vigili del fuoco proseguirà per tutta la giornata per esaurire le richieste d’intervento, circa 20, arrivate alla sala operativa del 115.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.