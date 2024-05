Versa 500 euro, ma il venditore non esiste: truffata a Sissa Trecasali

Pubblicizza la vendita di un oggetto su una piattaforma social, poi riceve il pagamento dall’ignaro acquirente che non riceverà mai la merce.

I fatti risalgono a qualche mese fa quando una donna di Sissa è stata attirata dall’annuncio pubblicato su una piattaforma social, relativo alla messa in vendita di sacchi di pellet ad un prezzo molto alettante.

La donna ha contattato il venditore che, con artifizi e raggiri, l’ha convinta a versare un anticipo di 500 euro su di un conto corrente quale acconto necessario a “bloccare" il prezzo della merce ed avere la priorità sull’acquisto.

La donna ha cosi effettuato la transazione e, come da indicazioni fornite dallo pseudo venditore è rimasta in attesa della consegna del “bancale” con i 70 sacchi. Alcuni giorni prima della consegna la donna ha provato a contattare il venditore senza ottenere alcuna risposta. Insospettita ha effettuato una ricerca in internet dove ha scoperto che il venditore era inesistente e che in molti come lei erano stati truffati.

A questo punto non ha potuto fare altro che recarsi presso la Caserma dei carabinieri di Sissa Trecasali per denunciare l’accaduto. I carabinieri hanno immediatamente iniziato le indagini, ed attraverso la minuziosa analisi della documentazione acquisita, hanno individuato l’intestatario del conto corrente sul quale la donna aveva effettuato il versamento, e l’utilizzatore dell’utenza con la quale era stata contattata.

Al termine dei riscontri, sulla base degli elementi probatori acquisiti, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della repubblica di Parma un 22enne ed un 47 italiani, che sono ritenuti i presunti responsabili del reato di truffa.