Verso il decreto per il 7 gennaio: a Parma zona gialla 'rafforzata'

Si avvicina la data del 7 gennaio e si iniziano ad intravedere alcuni scenari possibili per quanto riguarda il territorio di Parma e provincia.

Il piano del governo per il dopo festività infatti precede una zona gialla "rafforzata" con limitazioni da zone rosse e arancioni nei fine settimana oppure la proclamazione dell'area arancione in alcune regioni direttamente dal 7 gennaio con un'ordinanza del ministero della Salute, senza attendere la scadenza dei decreti legge e del Dpcm il 15 gennaio. L'Emilia Romagna però non sarebbe tra quelle in cui potrebbe scattare, da subito, la zona arancione o rossa.

Il provvedimento potrebbe scattare a partire dall'8 se il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità non dovesse essere disponibile nei tempi giusti. Poi tutto verrebbe assorbito dall'intervento legislativo del governo a metà mese.