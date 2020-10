Via alla norma sulle mascherine all'aperto, ma i parmigiani si dividono

"La mascherina non la metto. Mi sento mancare l'aria. Preferisco passeggiare o camminare a distanza dagli altri ma senza quel pezzo di stoffa che mi dà la sensazione di soffocare". Da oggi scatta l'obbligo delle mascherine all'aperto ma in città non tutti, almeno facendo un giro per le vie in mattinata, hanno recepito il messaggio lanciato dal nuovo decreto del governo. Così, per strada, se da un lato sono in molti a portare le mascherine, dall'altro c'è una percentuale non trascurabile di persone che hanno scelto di non indossarle. In alcune circostanze, dalle parti di via Emilia Est, ad esempio, non è stato inusuale imbattersi in gruppetti di persone confabulare per strada senza mascherine.



"Ma perché, la normativa scattava oggi? Non lo sapevo" si giustifica un signore sulla quarantina. La situazione è a intermittenza anche dalle parti della stazione, dove i parmigiani per strada si sono divisi tra chi ha deciso di rispettare la nuova regola e chi invece ha scelto di continuare con il vecchio sistema di non proteggere naso e bocca per strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il decreto parla chiaro: va messa solo in caso di assembramenti e io al momento non vedo fiumi di persone accanto a me", spiega un signore piuttosto indispettito dalla nuova disposizione. In centro va un po' meglio: parmigiani in strada quasi tutti con la mascherina perché, dicono alcune persone interpellate, "è un segnale di rispetto per sé e per gli altri". Con il nuovo decreto, da oggi non scatta solo l'obbligo delle mascherine all'aperto, ma anche multe salate: da 400 a 1.000 euro.