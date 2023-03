Via Bernini, atti vandalici contro la sede della Uil

Ancora una volta la sede di un sindacato viene imbrattata da ignoti. Questa volta è toccato alla Uil di Parma in via Bernini.

Di notte qualquno ha imbrattato il muro della sede accostando il sindacato al nazismo: "Chi lo ha scritto non conosce la storia del sindacato, inoltre la scritta è apparsa proprio in concomitanza con il 73mo anniversario della fondazione della Uil. Un atto vile, privo di ogni senso logico, eseguito da soggetti che non hanno il coraggio e gli argomenti di metterci la faccia”, questo il primo commento arrivato a caldo dai vertici del sindacato.

La Uil confida che presto, come già accaduto in diversi altri territori, i responsabili vengano individuati. La Uil di Parma ha già provveduto ad informare le forze dell’ordine e sporto formale denuncia.

Ora si provvederà a visionare le telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori. Non è la prima volta che la Uil riceve minacce, pochi mesi fa sul parabrezza di un dirigente sindacale era stato trovato un volantino con le stesse scritte farneticanti. Le indagini sono affidate alla Digos e ai Carabinieri.