Via Bixio, armato di martello danneggiava le auto in sosta: denunciato un 49enne

La Polizia di Stato di Parma ha intensificato l’attività di controllo del territorio per prevenire e reprimere i reati di natura predatoria e lo spaccio di sostanze stupefacenti. In quest’ottica ieri, venerdì 26 maggio, sono stati nuovamente controllati i luoghi di maggior aggregazione e afflusso di persone. Durante il servizio, le volanti sono intervenute nel quartiere Oltretorrente nei pressi di strada Bixio per la segnalazione di un uomo che armato di martello era intento a danneggiare le auto in sosta. Giunti velocemente sul posto, i poliziotti hanno subito individuato l’uomo che, con una vistosa mazzetta con punta acuminata, stava rovistando nei cassonetti della spazzatura.

Durante l'intervento hanno tempestivamente disarmato l’uomo che si aggirava tra le autovetture in sosta intento a svitare le antenne e alzare i tergicristalli, secondo quanto riferito dalle prime testimonianze. Gli operatori hanno accompagnato l’uomo in Questura. Era sprovvisto di documenti. Sottoposto a rilievi fotodattiloscopici da parte del personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, il soggetto è stato identificato per un 49enne italiano. Al termine dell’attività, il 49enne è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. La mazzetta è stata sequestrata.