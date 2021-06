Via Brennero, fermati con eroina e crack aggrediscono i carabinieri: arrestati due 22enni

Due 22enni, un ragazzo ed una ragazza di Parma, sono stati fermati ed arrestati dai carabinieri in via Brennero: in tasca aveva eroina e crack. Quando i militari si sono avvicinati per il controllo ed hanno scoperto la droga i due hanno cercato di aggredirli, per cercare di scappare. Per questo motivo sono stati arrestati anche per resistenza a pubblico ufficiale. Il grave episodio si è verificato nella giornata di ieri. I carabinieri, nell'ambito di alcunu controlli disposti dal comando provinciale di Parma proprio contro lo spaccio, hanno deciso di controllare i due ragazzi. In tasca avevano alcuni grammi delle droghe pesanti: in stato di agitazione hanno colpito i carabinieri con calci e pugni ma sono poi stati bloccati. Per loro sono scattate le manette: si trovano entrambi agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.