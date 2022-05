Via Buffolara, spacca la vetrina di un bar per rubare ma il proprietario lo fa scappare: arrestato 32enne

Ha preso una grossa pietra e l'ha lanciata contro la vetrina di un bar di via Buffolara per tentare di rubare all'interno del locale ma, poco dopo essere entrato, si è trovato davanti il proprietario che lo ha affrontato e lo ha fatto scappare. Un 32enne italiano senza fissa dimora è stato arrestato nella notte dai carabinieri che, dopo la chiamata al 112, sono intervenuti in pochi istanti e sono riusciti a bloccare l'autore del tentativo di spaccata.

L'episodio si è verificato verso le 5 di mattina: l'uomo, dopo aver preso una pietra, l'ha lanciata contro la vetrina, mandandola in frantumi. Non sapeva però che all'interno, nonostante l'orario, ci fosse già il proprietario che, per nulla intimorito, lo ha affrontato e lo ha costretto a scappare. I militari si sono recati sul posto con una pattuglia della radiomobile: hanno iniziato le ricerche ed individuato, dopo pochi minuti, un uomo che corrispondenza alla descrizione. Per celare il volto indossava la mascherina nonostante la via fosse deserta.

Fermato per un controllo ha subito manifestato ansia ed insofferenza invitando i militari a lasciarlo andare in quanto doveva recarsi a lavoro. Da un veloce ispezione il fermato, identificato in un 32enne italiano, aveva il giubbotto danneggiato da evidenti tagli nonché una lieve ferita sul polso destro tutto riconducibile al passaggio attraverso il varco creatosi al momento della spaccata. Condotto in caserma e visonate le immagini di sorveglianza del locale, fornite dal proprietario si è riconosciuto il 32enne quale autore della “spaccata” arrestandolo per tentato furto.



I