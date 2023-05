Via Burla, aggrediti tre agenti: un detenuto li prende a pugni

Altri tre Poliziotti Penitenziari sarebbero stati aggrediti da un detenuto di origine magrebina, per futili motivi. Visitati dai sanitari del pronto soccorso del nosocomio cittadino, sono stati giudicati guaribili con prognosi a partire da 5 giorni, salvo complicazioni. "Il personale di Parma e, più in generale, quello in servizio presso gli istituti penitenziari regionali - si legge in una nota diffusa dal Coordinatore Regionale FNS CISL Emilia Romagna, Glanluca Gilberti - quasi quotidianamente, è costretto ad affrontare eventi critici di particolare rilievo e gravità, rischiando costantemente la propria incolumità psicofisica, senza che i vertici dell’Amministrazione adottino i provvedimenti necessari ad arginare le crescenti intemperanze dei reclusi.

L’Istituto di Parma, in particolare, è l’unico in regione ad avere una tale moltitudine di “circuiti detentivi”, tali per cui gli si chiede di esercitare una vocazione sanitaria, senza disporre di ambulatori specialistici interni e/o un minimo di strumentazioni sanitarie che possano giustificare tale specificità ma, allo stesso tempo, di avere una “vocazione securitaria” che risponda all’esigenza dell’Amministrazione di gestire detenuti particolarmente violenti e/o psicopatici che continuano a pregiudicare la sicurezza del personale. Ieri, presso il Comune di Parma, c’è stato un nuovo confronto tra tutte le parti coinvolte nel funzionamento dell’Istituto ducale, ma la sensazione è stata che non vi sia la disponibilità-capacità da parte di alcuni attori di comprendere i problemi del carcere, accantonare l’approccio politico e corporativista e perseguire un percorso progettuale all’insegna del pragmatismo e della sussidiarietà; perché con le promesse e le dichiarazioni d’intento non si fa sicurezza, questo è bene ricordarlo".