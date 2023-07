Via Burla, appiccano un incendio in cella e aggrediscono i poliziotti penitenziari

Altri tre poliziotti penitenziari sarebbero stati costretti a sottoporsi alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso di Parma, dopo essere stati aggrediti da tre detenuti della casa circondariale di via Burla. La mattinata di ordinaria follia sarebbe stata innescata dal solito detenuto magrebino che, verso le 9 avrebbe appiccato un incendio all’interno della propria camera di pernottamento, per poi aggredire i poliziotti intervenuti a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il reparto e lo stesso recluso, autore del gesto. Successivamente, altri due detenuti avrebbero seguito le orme del loro connazionale all'interno delle loro camere di pernottamento. Un poliziotto sarebbe rimasto intossicato inalando i fumi sprigionati dalle fiamme. Il coordinamento territoriale della FNS CISL di Parma, aveva denunciato nei giorni precedenti l'ennesimo episodio di cronaca, l’ingestibilità dei detenuti chiedendo all’Amministrazione Penitenziaria di intervenire per ripristinare un sistema organizzativo che consentisse la separazione dei reclusi facinorosi mentre "questo coordinamento regionale, tre giorni dopo, chiedeva l’allontanamento di tali detenuti a seguito di loro ulteriori intemperanze, senza ricevere ad oggi alcun riscontro fattivo dai superiori uffici della stessa Amministrazione Penitenziaria - si legge nel comunicato stampa diffuso dalla Federazione Nazionale per la Sicurezza dell'Emilia-Romagna -. La situazione resta incandescente e se non verranno presi immediati e risolutivi provvedimenti, certamente culminerà in qualcosa di molto più grave, nella speranza che vi si possa sempre porre rimedio".