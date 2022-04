Via Burla, detenuto si arrampica sul muro dei passeggi in segno di protesta

Un detenuto magrebino si arrampica sul muro dei passeggi probabilmente in segno di protesta. Questo è quanto sarebbe accaduto nel primo pomeriggio presso gli Istituti Penali di Parma. Durante l’ora d’aria, verso le ore 14:00, il detenuto si sarebbe arrampicato sul muro del cortile per protesta. Dai pochi elementi disponibili, sarebbe da escludere che l’eventuale gesto possa aver rappresentato un clamoroso tentativo di fuga - fa sapere il segretario nazionale di polizia penitenziaria, Gianluca Giliberti, essendo praticamente impossibile raggiungere il muro di cinta perimetrale. Piuttosto sembrerebbe un atto per sollecitare il trasferimento presso un altro penitenziario.

La protesta sarebbe terminata intorno alle ore 16:00, grazie alla paziente opera persuasiva del personale intervenuto. "Questo evento serva da ulteriore monito all’Amministrazione Penitenziaria per convincersi della necessità di intervenire con provvedimenti urgenti per la gestione di un istituto complesso - spiega GIliberti -, non solo per le notevoli dimensioni ma anche in quanto estremamente peculiare in relazione all’utenza ospitata. Servono, innanzitutto, mezzi dissuasivi e d’intervento rapido, nonché l’implementazione dei percorsi di formazione ed aggiornamento professionale per ripristinare condizioni lavorative ottimali e la revisione di un modello organizzativo ormai datato. E’, infine, indispensabile l’invio di ufficiali e sottufficiali del Corpo, considerata la drammatica carenza di organico in tali ruoli, nonché l’implementazione dell’aliquota dirigenziale, assolutamente insufficiente per un Istituto di tale portata e dimensione".