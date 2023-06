Choc in via Burla: "Trovati quasi 200 grammi di droga nel frigo dei detenuti"

"Oggi in una sezione detentiva del carcere di Parma, sono stati rinvenuti, a seguito di una perquisizione, 180 grammi di hashish, occultati all’interno del frigo in uso ai detenuti. Tutto questo è stato possibile grazie alla professionalità degli agenti della polizia penitenziaria, ai quali vanno i nostri complimenti". Lo comunicano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Errico Maiorisi, vice segretario regionale.

"Purtroppo la polizia penitenziaria, in Emilia-Romagna, opera ancora senza le unità cinofili, nonostante, da anni, sia stato individuato, proprio a Parma, il sito ove ubicare la struttura. Auspichiamo che al più presto, anche in Emilia-Romagna, si dotino i reparti delle unità cinofili, per il contrasto all’ingresso della droga in carcere, dove sono tanti i detenuti tossicodipendenti".