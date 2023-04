Via Burla, perquisite le celle del carcere con i cani in cerca di droga

La segreteria Provinciale della organizzazione sindacale USSP di Parma, si congratula con il personale di polizia penitenziaria, che nella mattinata odierna, ha partecipato alle operazioni controlli e perquisizioni, con l’ausilio di unità cinofile della polizia penitenziaria del distaccamento di Verona, le attività sono state eseguite in maniera capillare, le operazioni erano volte al rinvenimento di sostanze stupefacente, ed oggetti di cui non ne è consentito il possesso per le persone detenute.

Le operazioni hanno interessato un settore della struttura, che è molto più sensibile al fenomeno della tossicodipendenza, altresì, il servizio anche di prevenzione, si è svolto, nei luoghi dei locali colloqui, ove accedono i familiari dei detenuti, che fanno visita ai loro parenti in stato di detenzione.

Questa attività di routine, sono importantissime, poiché creano le giuste condizioni di sicurezza, consentendo agli operatori che interagiscono per ragioni del loro ufficio con i detenuti per il raggiungimento delle finalità istituzionali, ed anche ai detenuti medesimi, che hanno voglia credono di aderire alle offerte trattamentali, per il reinserimento sociale, operando in contesti di legalità e sicurezza.

Fortunatamente, le operazioni hanno dato esito negativo, nulla è stato rinvenuto in ordine alla presenza di sostanze stupefacenti.

Si ribadisce la complessità e le note carenze di organico in cui operano i poliziotti di Parma, stante la presenza di diversificati circuiti penitenziari, dal 41 bis, AS1, AS3, circuito Z, media sicurezza, detenuti con disabilità motorie e reparto ad intensificata assistenza sanitaria, pertanto, questa Organizzazione sindacale, continuerà a chiedere un intervento risolutivo delle istituzioni di ogni livello, sia locale, che centrale, e fornire gli operatori di polizia di idonei strumenti, per poter raggiungere le finalità istituzionali.