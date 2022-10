Via Burla, un detenuto cerca di ferire un agente con le lamette

Ancora una volta nel carcere di Parma si è verificato un fatto che induce ad una riflessione seria sul lavoro del poliziotto penitenziario. Ieri, un giovane agente, durante il suo turno, è stato oggetto di un tentativo di aggressione da parte di un detenuto straniero che voleva colpirlo con una lametta al volto e al collo.

Solo la prontezza di riflessi del giovane in divisa ha scongiurato il peggio. Il ristretto avrebbe però minacciato, non appena le condizioni lo permetteranno, di portare a termine il suo intento. "Dobbiamo aspettarci il peggio? Crediamo - si legge in una nota del sindacato SiNAPP - che anche le vessazioni psicologiche e le continue minacce che, continuamente, i poliziotti subiscono debbano essere arginate e risolte con interventi forti e responsabili".