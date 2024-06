Via Cavour, rubata la bicicletta di un vigile del fuoco

Una bicicletta con pedalata assistita che serviva per spostarsi verso il luogo di lavoro. Furto, nella mattinata di sabato 8 giugno verso le ore 11 in pienissimo centro a Parma. E' stato infatti rubato il mezzo a due ruote che apparteneva ad un operatore dei vigili del fuoco. Il proprietario della bicicletta, che ha presentato denuncia, spera che possa essere ritrovata a breve. "In pochi attimi è stata rubata la bicicletta con pedalata assistita di mio figlio, davanti al negozio H&M in via Cavour a Parma. Faccio questo appello per sperare che possa essere ritrovata al più presto" è il commento della madre che ha contattato la redazione, sperando in un aiuto per il ritrovamento del mezzo a due ruote.