Via Cuneo, modifica del divieto di transito durante l’anno scolastico

Per fare in modo di ridurre le situazioni di rischio legate al traffico presenti nelle aree scolastiche, dal 26 settembre 2022 a fine anno scolastico 2022/2023 (nei giorni di attività didattica) in via Cuneo, dove è presente l’Istituto Comprensivo Toscanini, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:

istituzione del divieto di transito da via Savona a via Pescara dalle ore 7:45 alle ore 8:45, dalle ore 12:45 alle ore 13:30 e dalle ore 15:45 alle ore 16:30, da lunedì a venerdì. Il sabato dalle ore 7:45 alle ore 8:45, dalle ore 12:45 alle ore 13:30.

Sono esclusi dal provvedimento: i residenti; i mezzi di soccorso in caso di emergenza; i mezzi “Happy Bus” in servizio; i veicoli a servizio delle persone invalide dirette ai plessi scolastici e per l’accompagnamento di studenti con inabilità temporanea muniti di apposita attestazione rilasciata dal Dirigente scolastico.

Saranno inoltre istituite fermate Happy Bus all’interno dell’area interdetta al traffico nei seguenti orari: dalle ore 12:45 alle ore 13:30 e dalle ore 15:45 alle ore 16:30 da lunedì a venerdì; il sabato dalle ore 12:45 alle ore 13:30. Una fermata Happy Bus verrà istituita a sud dell’intersezione con via Savona dalle ore 7:40 alle ore 8:40.