Disavventura per un rider, investito nel primo pomeriggio in via D'Azeglio. L'incidente è avvenuto in una delle vie principali del centro storico, per cause ancora in corso d'accertamento. L'uomo in sella alla bicicletta è stato trasportato al Pronto Soccorso con ferite di media gravità. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso e l'auto ambulanza del 118.