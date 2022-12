Via Emilia Bis, Massari: "E' la priorità numero uno"

Si è parlato anche di futuro durante l’inaugurazione della mostra “In bicicletta lungo la Via Emilia con Giovannino Guareschi” realizzata nello Spazio ’51 di Palazzo Giordani, e aperta al pubblico dal 1° al 12 dicembre, organizzata dall’associazione Amici di Guareschi, col patrocinio della Provincia di Parma. E' stata l’occasione per rivivere il grande passato della Via Emilia, ma anche per gettare uno sguardo al suo futuro, in particolare per parlare del progetto della Via Emilia Bis, di cui da tempo si parla, e che dovrebbe affiancare l’antico percorso.

L’argomento è stato introdotto dal consigliere comunale Torreggiani, che da tempo rappresenta un gruppo di cittadini attivi sul tema, che hanno interessato le istituzioni a tutti i livelli, sottolineando non solo i problemi di traffico e di frequenti incidenti lungo la Via Emilia, ma anche le possibilità di rigenerazione urbana e di recupero culturale, ambientale e storico che la Via Emilia Bis potrebbe rappresentare per l’attuale percorso.



Il Consigliere regionale Daffadà ha sottolineato che “il raddoppio della Via Emila è un tema bipartisan, che unisce i territori, le istituzioni e le forze politiche, un’opera da portare avanti insieme". Dello stesso parere il Presidente della Provincia di Parma Massari, che già l’anno scorso, all’inizio del suo mandato, ha segnalato la Via Emilia Bis alla Regione, come la priorità tra le emergenze del nostro territorio, e la Regione l’ha messa in “priorità 1. Ora siamo in attesa che il Ministero sblocchi l’accordo di programma". Oltre al tema della sicurezza, Massari ha introdotto quello della lotta al degrado e alla bruttezza di certi tratti di Via Emilia, per cui la Provincia di Parma ha chiesto ad Anas di individuare modalità nuove per garantire maggiore decoro e attenzione alla pulizia della strada e delle sue adiacenze.



“Il Comune di Parma è impegnato per risolvere con i suoi strumenti di pianificazione le difficoltà causate dall’attuale Via Emilia, ma anche per recuperarne la dimensione estetica e la vivibilità, oltre che la sicurezza” ha affermato l’Assessore Borghi. Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’Assessore Vernizzi".