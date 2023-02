Paura all'alba in via Emilio Lepido, fiamme in un appartamento: grave una donna di 63 anni

Paura all'alba in via Emilio Lepido a Parma. Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio all'interno di un appartamento al secondo piano, all'altezza del negozio Pittarello.

Le fiamme si sono sviluppate all'interno dell'abitazione poco dopo le ore 5 di martedì 7 febbraio. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra, le ambulanze del 118 e la polizia. Secondo le prime informazioni il rogo sarebbero causato da una stufetta che si trovava in camera da letto.

Due persone, una donna di 63 anni e un uomo, sono rimaste intossicate e sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

Secondo le prime informazioni l'uomo, un vicino di casa, avrebbe riportato ferite di media gravità mentre la 63enne, che si trovava in camera da letto dove la stufetta ha preso fuoco, sarebbe in condizioni serie.

IN AGGIORNAMENTO