Via Emilio Lepido, scontro auto-bici: un ferito all’Ospedale

Incidente in via Emilio Lepido, all'altezza della rotatoria che collega la città con la tangenziale ovest. Nel pomeriggio di lunedì, 22 gennaio, poco dopo le 16, un'auto e una bici si sono scontrate per cause ancora in corso d'accertamento. Ha avuto la peggio il ciclista, che ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, una pattuglia della Polizia Locale, a lavoro per riportare il traffico alla normalità. Diversi i chilometri di coda lungo l'arteria cittadina, tornata nel frattempo alla normalità.