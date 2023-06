Choc in via Farini, aggressione omofoba contro un ragazzo di 23 anni

Choc in via Farini a Parma. Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 giugno sarebbe andata in scena un'aggressione omofoba ai danni di un ragazzo di 23 anni, in pieno centro. Secondo le prime informazioni e come confermato dalla polizia di stato la colluttazione, che avrebbe coinvolto il giovane, un'amica che era con lui e due uomini - che sarebbero i presunti aggressori - si è verificata nella zona di via Farini, nel corso di una serata di movida.

Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Parma che hanno raccolto le testimonianze del giovane coinvolto e stanno portando avanti le indagini per chiarire meglio i contorni della vicenda, la dinamica dell'episodio e le eventuali responsabilità.

Secondo i primi accertamenti il giovane, mentre passeggiava in centro in compagnia di un'amica, sarebbe stato preso di mira dai due uomini, che lo avrebbero insultato per il modo in cui era vestito. Dai primi screzi sarebbe poi nata una colluttazione, che avrebbe coinvolto anche l'amica, che si sarebbe poi recata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per alcune medicazioni.