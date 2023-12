Tragedia in un'abitazione di via Fattori, grave intossicazione da monossido di carbonio: un morto e tre feriti

Tragedia nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre all'interno di un'abitazione di via Fattori a Parma, una trasversale di via Boccioni nei pressi di via Picasso nel quartiere San Lazzaro. Una grave intossicazione da monossido di carbonio ha provocato la morte di una persona e l'intossicazione di altre tre persone che hanno poi raggiunto autonomamente l'ospedale. Secondo le prime informazioni l'allarme sarebbe scattato poco prima delle ore 15.30: in un primo momento il 118 sarebbe stato chiamato con l'ipotesi di un malore di una persona che si trovava in uno stato di incoscienza. Quando gli operatori sanitari sono arrivati sul posto, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, la situazione è apparsa più chiara. Si è trattato di una grave intossicazione da monossido di carbonio. Una delle persone presenti all'interno dell'abitazione è deceduta mentre le altre tre hanno poi raggiunto il pronto soccorso per le cure del caso ma non risultano gravi.

