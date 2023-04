Appartamento in fiamme alle 7 in via Galilei, il condominio si riempie di fumo: famiglie evacuate

Allarme per un appartamento in fiamme in via Galilei a Parma (una trasversale di via Fleming) nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 6 aprile. Per cause in corso di accertamento all'interno di un'abitazione al piano terra si è sviluppato un incendio, probabilmente a causa di un cortocircuito.

Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, partite dalla caserma di via Chiavari. Gli operatori del 115 stanno effettuando le operazioni di spegnimento del rogo. Sul posto anche le ambulanze del 118 e i carabinieri.

Video: l'intervento dei vigili del fuoco in via Galilei

Erano da poco passate le ore 7 quando all'interno di un appartamento al piano terra si è sviluppato un incendio. I vicini di casa hanno visto il fumo uscire dall'androne delle scale e sono usciti di casa. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Gli abitanti sono usciti mentre il fumo invadeva le scale e gli spazi comuni (LA TESTIMONIANZA)

Fortunatamente non ci sarebbero feriti: gli operatori del 118 sono arrivati sul posto per effettuare alcuni accertamenti sulle condizioni di salute degli abitanti dell'appartamento in cui si è sviluppato l'incendio. Secondo le prime informazioni l'abitazione in cui si sono sviluppate le fiamme sarebbe inagibile. Gli altri appartamenti invece non avrebbe subito danni rilevanti.

IN AGGIORNAMENTO