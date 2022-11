Giallo in via Garibaldi, donna 54enne ferita alla testa: è grave in ospedale

Giallo nella serata di sabato 12 novembre in pieno centro a Parma. Poco prima delle ore 22 una donna di 54 anni di origine camerunense, è rimasta ferita alla testa mentre si trovava in via Garibaldi, in corrispondenza di barriera Garibaldi. L'allarme è scattato qualche minuto prima delle 10 e sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, oltre ai poliziotti delle Volanti. La donna, che riportava una vistosa ferita alla nuca, è stata subito soccorsa e trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le valutazioni dei medici le sue condizioni di salute sarebbero gravi. L'episodio ha contorni ancora poco nitidi: non è chiaro, infatti, se la donna sia stata aggredita e ferita da qualcuno o se si sia provocata da sola la ferita alla testa, magari cadendo sull'asfalto. Gli agenti stanno approfondendo il caso per cercare di ricostruire l'episodio.

