Via Garibaldi, rissa con coltelli e catene: feriti due giovani

Erano da poco passate le 22, quando il salotto che affaccia da Piazza Garibaldi si è trasformato in un baleno nel teatro di una rissa. Colpa di uno sguardo verso la ragazza dell'altro, forse un apprezzamento o semplicemente di un malinteso: fatto sta che due ragazzi prima se le sono date di santa ragione a schiaffi e pugni all'angolo con via Albertelli, poi hanno estratto, come nei film, coltelli e catene per proseguire la rissa sedata poi all'arrivo della Polizia. Sul posto anche un'ambulanza, i ragazzi sono usciti malconci dalla rissa ma non hanno riportato ferite gravi.



I residenti non ci stanno: "Ai candidati sindaco vorrei far vedere quanto successo ieri sera - dice una signora che passeggia con il cane di buon mattino -. Bisogna fare qualcosa, se accade questo in pieno centro... . Cosa sta diventando Parma? Non si tratta di un episodio isolato. Nel weekend si popola di ragazzi che urlano e strepitano. Senza motivo. Volano schiaffi: perché?".

Un anziano signore la butta sul ridere: "Arriveranno i vigili di quartiere? Non ci credo". E se ne va. Un'altro: "Non bisogna estremizzare: succede anche altrove. Il problema vero è che in pieno centro i controlli sono pochi. Ma neanche possiamo tenere impegnate trenta pattuglie, faccio per dire, tra piazza della Pace e il centro. È un problema di educazione".